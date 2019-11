I love my job: Isabella De Brabander werkt als zorgkundige

« Na mijn carrièreswitch kom ik ontspannen thuis »

Wie? Isabella De Brabander

Leeftijd? 61

Vroeger? Administratief bediende

Vandaag? Zorgkundige

Bedrijf? Woonzorgcentrum Cocoon van WoonZorgCollectie

Natuurlijk kan je nog een carrièreswitch maken na je 50ste. De Duitse Isabella De Brabander bewijst het door ‘papier’ in te ruilen voor ‘mensen’. Vandaag verzorgt ze bewoners met dementie en psychisch zieke bejaarden in Woonzorgcentrum Cocoon.

Waarom veranderde je van job?

«Ik was mijn job als administratief bediende in de logistiek beu. Papier is maar een dode materie voor mij. En dus greep ik het faillissement van mijn werkgever aan om de richting van mijn hart in te slaan. Ik wilde met mensen werken. Die carrièreswitch vond ik heerlijk, want ik zit niet graag lang in mijn comfortzone. In 1998 verhuisden mijn man en ik van het Zwarte Woud naar Antwerpen omdat we zin hadden in een buitenlands avontuur. Heerlijk zo’n nieuwe omgeving. Ook mijn carrièreswitch was zo boeiend.»

Hoe vond je je nieuwe droomjob?

«VDAB hielp me 9 jaar geleden tijdens een outplacementtraject zoeken naar mijn interesses en wensen. Wie ben ik? Wat wil ik? Het was boeiend om dit met een loopbaanspecialist te bekijken. Daarbij bleek dat ik aangetrokken werd tot de bejaardenzorg. VDAB regelde vervolgens een opleiding en een stage voor mij. Ik begon als een groentje op een gesloten afdeling met bewoners met dementie en psychisch zieke bejaarden, maar voelde me er als een vis in het water. Meteen na mijn stage kon ik er vast beginnen.»

Wat vond je het moeilijkste?

«Het tempo ligt hoog in de zorg. Alle bewoners moeten verzorgd worden binnen een bepaalde tijd. Dit ritme bijhouden, vond en vind ik moeilijk. Maar gelukkig springen mijn collega’s bij zodat toch iedereen de beste zorgen krijgt. Ook is het heerlijk wat je ervoor terugkrijgt van de mensen die je verzorgt. En als je mensen graag ziet en humor inzet, kan je veel bereiken.»

Waar geniet je elke dag van?

«Mijn omgeving en ik merkten al snel dat ik mezelf terug werd. Ook vandaag kom ik ontspannen thuis. Mijn vorige job was stresserender. Er wachtte me altijd wel een stapel werk. En een ontevreden klant hielp een hele dag om zeep. Leuk is dat ik in deze job elke dag met een schone lei start. Ik moet nooit iets van de vorige dag afwerken. Mijn taken zitten er op als ik stop en collega’s de zorg voor onze bewoners overnemen.»

Deze testimonial wordt u aangeboden door onze partner VDAB.