Onderneemster Yasmien Naciri weet van aanpakken. Nadat ze twee vzw’s uit de grond stampte, Amana vzw en Fleks, richtte ze een adviesbureau op. Al ging dat niet zonder slag of stoot. «Ik ben tegen heel wat obstakels gelopen.»

Wat doe je precies bij het adviesbureau, Yasmien?

Yasmien Naciri: «Ik geef zowel in de profit sector als in de non-profit sector advies aan bedrijven die bezig zijn met allerlei beleidsbeslissingen, maar nog analyses of strategisch advies nodig hebben om die beslissingen door te voeren op de werkvloer of in hun communicatie.»

Welke struikelblokken ben je tegengekomen?

«In het begin werd ik onderbetaald. Je kan heel moeilijk een bedrag plakken op je eigen hersenkronkels en dat was behoorlijk confronterend. Ik had geen idee wat mijn uurtarief moest zijn en wat ik op mijn factuur moest zetten. Ik heb ook veel gratis gewerkt, omdat vrijwilligerswerk deel uitmaakt van mijn leven. Maar dan vervaagt de grens heel snel, omdat je als zelfstandige je eigen baas bent. Er is niemand die zegt dat er iets niet klopt. Ik had ook geen netwerk van ondernemers om hulp aan te vragen. Ik ben daar trouwens heel slecht in omdat ik het zelf graag oplos. Ik had natuurlijk mijn vrienden, maar zij zijn geen ondernemers.»

Waren jouw Marokkaanse roots wel eens een hindernis?

«Ja, dat gebeurt af en toe. Je wordt dan onderschat en sommige mensen kijken echt neer op je. Vooral als je dan ook nog eens een vrouw bent. Ik probeer het te relativeren en gewoon door te gaan.»

«Een extra duwtje in de rug is soms nodig»

Yasmien Naciri pakte het groots aan toen ze haar adviesbureau oprichtte, maar al snel liep ze tegen enkele problemen aan. Naciri’s verdienmodel stond niet op punt en ze moet nog steeds opboksen tegen stereotypen.

Hoe bracht je meer geld in het laatje?

«Ik wist echt niet wat ik waard was. Uiteindelijk kon ik terecht bij een goede vriendin die mij gemotiveerd en aangemoedigd heeft om mijn prijzen te verhogen. Ik was bang dat niemand mij nog zou vragen, maar die angst bleek onterecht. De aanvragen bleven binnenstromen. Toen heb ik mezelf beloofd om al mijn prijzen de hoogte in te laten schieten.»

Ondernemen gaat om durven?

«Ja, je moet telkens opnieuw de moed bijeen rapen om een bepaalde stap te zetten. Dat op je eentje doen is heel moeilijk, dus een extra duwtje in de rug is soms nodig. Omring je dan ook met andere ondernemers, ga ze opzoeken zodat je je ei kwijt kan en om advies kan vragen.»

Hoe ga je om met stereotypen?

«Blijf vechten en blijf vooral gaan zodat ze niet om je heen kunnen. Dat is het belangrijkste, want vroeg of laat gaan ze je dan toch serieus moeten nemen. Ik heb contact gehad met ondernemers en managers die in het begin altijd wat afstandelijk waren en niet geloofden in wat ik kon. Na een tijdje zagen ze in dat ze de bal volledig mis hadden geslagen en kwamen ze dat ook zeggen tegen mij. Het lag dan gewoon aan hun vooroordelen.»

«Wat je ook doet of wat je ook bereikt, er zullen altijd mensen zijn die commentaar hebben of klagen. Dat moet je naast je neerleggen zodat het geen drempel wordt.»