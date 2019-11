Belg werkt graag samen met millennials en babyboomers

Belgen werken het liefst in een divers team dat verschillende generaties overschrijdt. Zo’n 84,3% van de respondenten geeft aan dat een mix van leeftijden op de werkvloer alleen maar voordelen biedt. Dat blijkt uit een enquête van rekruteringsexpert Hays.

Vandaag zijn er maar liefst vier generaties actief op de arbeidsmarkt. De combinatie van de babyboomers en generaties X, Y en Z zorgt voor een mix van diverse leeftijden op de werkvloer. Een voordeel, zo blijkt. Liefst 84,3% van de Belgen geeft aan dat de mix van generaties op de werkvloer bedrijven ten goede komt. De generaties kunnen elkaar aanvullen en versterken. Slechts 4% zegt dat het voor spanningen zorgt en 11,7% ondervindt helemaal geen verschil.

Generaties hebben elk hun eigen ambities, noden, voorkeuren en waarden. «Een team van collega’s met verschillende leeftijden werkt stimulerend. Collega’s inspireren elkaar. Verfrissende ideeën hebben een positief effect op de bedrijfsresultaten. Belangrijk is dat je leeftijdsverschillen goed managet. Je wil geen onderlinge generatieconflicten», aldus Robby Vanuxem, Managing Director bij Hays.

Als manager verschillende generaties overeen laten komen is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Met deze drie tips ben je alvast goed op weg.

1. Wees ruimdenkend en positief

Stap af van stereotypes. Millennials lui en verwend? Generatie Z eigenwijs? Die clichés kloppen meer niet dan wel. Probeer je op de positieve kenmerken van je collega’s te focussen.

2. Geef feedback

Laat je niet misleiden door geruchten die zeggen dat oudere werknemers niet met feedback om kunnen. Of dat jongeren net constant bevestiging nodig hebben. Feedback geven kan in veel vormen en alle generaties blijken er nood aan te hebben. Het is voor iedereen belangrijk om te weten of je goed presteert en hoe je professioneel kan groeien. Zo creëer je ook wederzijds respect.

3. Begrijp de verschillende ambities

Respecteer verschillende levensstijlen en heb begrip voor elke levensfase. Jongere werknemers of schoolverlaters hebben vaak nog veel ambitie. Nieuwe ervaringen en kansen motiveren hen. Dertigers en veertigers hebben vaak kinderen en een lening die afbetaald moet worden. Zij verlangen meer naar een vast inkomen. Werknemers voor wie het einde van hun loopbaan in zicht is, zijn dan weer minder geïnteresseerd in opleidingen, maar meer in een interessante jobinhoud en een goede work-life balance. Door je in te leven in hun leefwereld, leer je hen beter kennen en ook beter managen.