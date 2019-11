Nog maar 5 dagen om mee te genieten van de 1+1 gratis actie bij Farmaline!

November is 1+1 GRATIS maand bij Farmaline. Naast deze 1+1 acties blijft er natuurlijk nog veel keuze aan producten aan interessante kortingen en promoties. Wees er wel snel bij, want onze actie is nog geldig tot 30 november!

Dit jaar staat november in het teken van onze 1+1 GRATIS actie bij Farmaline en dit op een grote selectie producten. Sinds de start van onze actie zijn er nog talloze producten bijgekomen.

Last van een typische najaarsverkoudheid? Profiteer dan nu van 1+1 gratis op de Physiomer Soft Spray en de Phytosun Neusspray Decongestivum. Ook de keelspray, Ademhaling Spray en de Arnica gel crème van Phytosun die bijdragen tot het verlichten van de symptomen van een verkoudheid zijn nu 1+1 GRATIS.

Omdat vitamine C essentieel is tijdens deze tijd van het jaar, kan je in november Vitafytea Acerola Vitamine C 500 voor een ondersteuning van je immuunsysteem aan 1+1 GRATIS bestellen.

Zit je in een winterdipje? Probeer dan nu ZafranForte of Zafranpure, een voedingssupplement met saffraan dat bijdraagt aan het stemmingsevenwicht en een gezonde gemoedstoestand. Doeltreffend tegen die typische depressieve stemmingen. Zafranpure Calm & Sleep zorgt dan weer voor ontspanning en minder slapeloosheid tijdens de donkere wintermaanden. Ontdek nu het hele gamma aan 1+1 GRATIS tot eind november.

Ook hebben we aan de allerkleinsten gedacht tijdens deze actie. Zo geniet je niet alleen van 1+1 GRATIS op tal van Galenco producten zoals de baby gezichtscrème, lichaamsmelk en zachte reinigingsdoekjes, maar ook Davitamon junior gummies en siroop.

Onze actie loopt nog tot 30 november. Bezoek dus zeker onze website en neem een kijkje naar al onze 1+1 gratis aanbiedingen. Maar haast je, want op is op!

Ontdek al onze 1+1 gratis aanbiedingen op farmaline.be.