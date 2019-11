TW Classic – Rotselaar en Haacht namen nog geen beslissing over zevende festivaldag met Paul McCartney

Ondanks de aankondiging van Live Nation maandag dat het op zondag 21 juni in Werchter een concert organiseert van Paul McCartney hebben noch Rotselaar noch Haacht tot dusver een beslissing genomen dat dit kan. Omdat het tijdens de zomer van 2020 om de zevende festivaldag gaat in Werchter moeten beide gemeenten hiervoor expliciet hun toestemming geven. Er bestaat een princiepsakkoord tussen de festivalorganisatie, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Rotselaar en Haacht dat een zevende festivaldag op de festivalweide van Werchter enkel mogelijk is mits wederzijds akkoord van beide gemeenten. Burgemeester Jelle Wouters (CD&V) liet maandagavond in een kort sms-bericht weten “dat hij pas later wenst te reageren”. “Nu is het nog te vroeg”, aldus Wouters. Zijn college Steven Swiggers (Open Vld) van Haacht was de hele dag niet bereikbaar voor commentaar.

Live Nation maakte reeds bekend dat het op 20 juni Werchter Boutique organiseert (met Taylor Swift), van 2 tot en met 5 juli Rock Werchter en op zondag 19 juli Werchter Boutique Pop-up (met Billie Eilish). Toen afgelopen woensdag de eerste geruchten opdoken over een zevende festivaldag reageerde schepen Tom Van der Auwera (Open Vld) van Haacht verwijzend naar draagkracht van de omgeving negatief. Burgemeester Swiggers liet een dag later weten dat Haacht nog geen beslissing nam. Uit betrouwbare bron werd vernomen dat Haacht tot dusver nog steeds geen beslissing heeft genomen.

