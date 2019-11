Stad Brugge helpt grotere moskee zoeken voor islamitische gemeenschap

De stad Brugge gaat de islamitische gemeenschap helpen in de zoektocht naar een grotere moskee. Momenteel bevindt de moskee zich in een huis langs de Diksmuidse Heirweg in Sint-Andries maar daar is te weinig plaats voor het aantal gelovigen. Dat zorgt voor overlast door wildparkeerders. De Brugse moskee in de Diksmuidse Heirweg barst uit z’n voegen. Het rijhuis waar de moskee momenteel gehuisvest is, wordt te klein voor het aantal bezoekers. Het huis werd destijds geschonken aan de moslimgemeenschap door ex-doelman van Club Brugge Nader El Sayed.

Voor het vrijdaggebed komen er tot 600 mensen over de vloer. Dat is volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) te veel voor in een gewone woonwijk. “Het veroorzaakt overlast omdat er veel wildparkeerders zijn”, vertelt De fauw.

Daarom helpt het Brugse stadsbestuur bij de zoektocht naar een nieuwe locatie voor de moskee met meer plaats. “Ik heb liever dat we helpen zoeken naar een plaats voor één grote moskee dan dat er overal kleine moskeeën komen. In een of andere garage weet je niet wat imams vertellen bij wijze van spreken”, aldus De fauw.

Bovendien investeert de stad niet zelf in een nieuwe moskee. De moslimgemeenschap betaalt alles zelf. De oppositie onthaalde het plan minder enthousiast. Raadslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) vindt het waanzinnig dat het stadsbestuur helpt zoeken naar een nieuwe locatie. “We zullen ons desnoods zelfs juridisch verzetten tegen deze moskee”, klonk het.

bron: Belga