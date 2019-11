Philippe Clement verwacht “lastige avond” in Istanboel

Club Brugge kan zich mits winst in Istanboel tegen Galatasaray verzekeren van een Europese lente. Afhankelijk van het resultaat enkele uren later in Madrid tussen Real en PSG hoort zelfs de tweede plaats in de groep dan nog tot de mogelijkheden. Maar Philippe Clement is op zijn hoede voor de Turken. “Wij komen naar hier om onze eigen wedstrijd te spelen. Zowel PSG als Real hadden het hier zéér moeilijk. Het belooft een lastige avond te worden”, vertelde de Brugse coach daags voor de wedstrijd. “We moeten niet bezig zijn met een tweede of derde plaats. We moeten gewoon zoveel mogelijk halen uit de match van morgen. Daar ligt onze focus!”

Club Brugge raakte op de eerste speeldag ondanks een rist kansen in eigen huis niet voorbij de Turkse kampioen. Voor Galatasaray bleef het tot dusver bij dat ene punt. In eigen stadion werd nipt met 0-1 verloren van PSG en Real. In Madrid bleek de Koninlijke een klasse te sterk (6-0). Club griste wel een (verdiend) punt mee uit Bernabeu (2-2) maar verloor daarna twee keer van PSG (0-5 en 1-0).

“Een wedstrijd zoals deze van morgen hangt af van details. Wij gaan proberen deze kleine details naar ons toe te trekken”, vervolgde Clement, die nog steeds zijn geschorste kapitein Ruud Vormer moest missen. De Nederlander reisde wel mee met de groep. “Het is heel spijtig dat we Ruud moeten missen morgen. Maar hij is er wel bij, want zijn aanwezigheid kan ook naast het veld van belang zijn”, onderstreepte Clement.

Brandon Mechele schoof mee aan voor de persbabbel. “Het is een heel belangrijke wedstrijd. We weten wat er op het spel staat”, zei de centrale verdediger. “We moeten goede balans vinden tussen aanval en verdediging. We moeten gewoon ons spel spelen zoals we de voorbije wedstrijden gedaan hebben.”

Galatasaray kampt met een blessuregolf en is daardoor verzwakt, maar voor Mechele is dat geen reden om minder scherp aan de aftrap te verschijnen. “Galatasaray is een topploeg. Ze hebben voldoende vervangers voor de afwezige spelers”, benadrukte hij.

Vanavond staat voor Club nog een training op het programma in het Ali Sami Yen-stadion. De wedstrijd begint morgen om 18u55.

