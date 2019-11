Per dag 43 meldingen van psychisch partnergeweld

De politie heeft vorig jaar 15.912 meldingen gekregen van psychisch geweld tussen partners. De eerste drie maanden van dit jaar gaat het al om ruim 3.600 aangiftes, blijkt uit statistieken van de federale politie. Dat komt neer op 43 mel­dingen per dag, zo schrijft Het Nieuwsblad vandaag. Bij ­psychisch geweld gaat het om vernederingen, bedreigingen, chantage of de ander obsessief controleren. “Mensen onderschatten psychisch geweld en de ingrijpende gevolgen ervan”, zegt Mieke De Schepper van de Beweging tegen Geweld – vzw Zij. “Nochtans is het even schadelijk als fysiek geweld. (…) Maar het is niet omdat de gevolgen minder zichtbaar zijn, dat de diepe wonden of trauma’s er niet zijn. Alleen maakt het ­gebrek aan fysiek ­bewijs het voor een slachtoffer extra ­moeilijk om hulp in te roepen.”

De cijfers liggen al jaren zo hoog en het werkelijke aantal gevallen ligt waarschijnlijk nog veel hoger, zegt Mieke De Schepper. “Onderzoek toont aan dat slechts 3,3 procent ooit een klacht indient, en dan pas na twee jaar vastgezeten te hebben in zo’n mani­pulatieve relatie.”

Vandaag is het de Internationale Dag voor de Uitbanning van ­Geweld tegen Vrouwen.

bron: Belga