Minuut lawaai om stem van slachtoffers van vrouwenmoord te laten horen

Een vijftigtal mensen heeft zich vandaag verzameld aan het De Brouckèreplein in Brussel in het kader van de Internationale dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen. Ze maakten een minuut lang lawaai om de stem van vrouwen die er geen meer hebben, de slachtoffers van feminicides, te laten horen. De actie was een initiatief van het platform Mirabal. Gisteren kwamen al 10.000 mensen op straat tegen het geweld tegen vrouwen. Vandaag ging de mobilisatie voort, met geroep en lawaai met potten en pannen. De organisatoren willen zo de stem van slachtoffers van feminicide laten horen en de strijd tegen geweld tegen vrouwen voortzetten en “de mensen die nog een stem hebben wakker te schudden”, aldus een manifestant.

Sinds 2017 zijn al honderd vrouwen het slachtoffer geworden van vrouwenmoord. Hun namen werden voorgelezen, met de datum en de plaats van hun dood. Het aantal vrouwen dat gedood is omdat ze vrouw zijn wordt sinds twee jaar bijgehouden op de blog “Stop Feminicide”, die werd opgericht door feministische groepen. Er bestaan geen officiële cijfers over vrouwenmoorden, dus het aantal zou nog hoger kunnen liggen. De cijfers op de blog werden verzameld op basis van berichten in de media.

Ook werden veertien namen van vrouwen voorgelezen die zich inzetten voor de mensenrechten maar werden aangevallen omdat ze vrouwen zijn, aldus campagnedirecteur voor CNCD-11.11.11 Carine Thibaut. Het gaat onder meer om Braziliaanse of Chileense activistes die vermoord werden vanwege hun engagement, de zussen Mirabel die in 1960 werden vermoord op de Dominicaanse Republiek, maar ook de Duitse Carola Rackete, die in Italië werd vervolgd omdat ze migranten uit de zee had gevist en overbracht naar de haven van Lampedusa.

De actie, die op verschillende plaatsen in het land werd georganiseerd, werd afgesloten met opnieuw een minuut van lawaai.

Ook andere acties tegen geweld op vrouwen vinden plaats. Zo lanceert vrouwenvereniging VIVA-SVV de actie #STOPkrijt, waarmee ze iedereen oproept om tussen 25 november en 6 december met krijt een wit lint – het symbool tegen geweld – te tekenen op de stoep en een foto daarvan met de hashtag te posten op de sociale media. De vereniging wil zo het bewustzijn rond geweld op vrouwen vergroten en een stapje verder komen in de strijd tegen geweld. Meer info op www.viva-svv.be/STOPkrijt.

bron: Belga