Magnette: “Het is meer dan tijd om te slagen”

Informateur Paul Magnette waarschuwt dat het meer dan tijd is om richting de vorming van een federale regering te gaan. Want de afwezigheid van een regering met volle bevoegdheden begint de werking van de staat stilaan aan te tasten. En als er zich een “schokgolf” voordoet – economisch, geopolitiek of een andere – dan zullen we niet in staat zijn te reageren en dat zou verregaande gevolgen kunnen hebben voor het leven van de burgers. Magnette gaf vandaag voor de vierde maal een briefing sinds koning Filip hem het veld instuurde. Hij wilde bewust geen commentaar kwijt op “commentaren en kleine zinnetjes”. Lees: op de uitspraken van Open Vld-kopstuk Bart Somers over de rol van N-VA. “Ik ga niet op het domein van de partijstrategieën treden. Dat zou de zaken te complex maken. De toestand is al ingewikkeld genoeg”, aldus Magnette.

bron: Belga