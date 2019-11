Jupiler Pro League – STVV zet Marc Brys en hele technische staf aan de deur

Marc Brys is ontslagen als trainer van STVV. Ook zijn hele technische staf wordt bedankt voor bewezen diensten. Dat maakte de eersteklasser maandagavond bekend. STVV verloor zondagavond op de zestiende speeldag met 1-3 van Charleroi. In het klassement staan de Truienaars elfde met 18 punten.

Nicky Hayen, coach van de beloften, neemt voorlopig over. Hij zal morgen/dinsdag alvast de trainingen leiden.

Brys (57) was coach van STVV sinds de zomer van 2018. Er waren al langer berichten over een moeilijke verstandhouding tussen de Antwerpenaar en de Japanse eigenaars van de club.

bron: Belga