Na de cyberaanval op Amaq is IS momenteel niet meer actief op het internet. Dat meldt het federaal parket op een persconferentie. Bij de cyberaanval, die plaatsvond tussen afgelopen donderdag en gisteren, zijn meer dan 26.000 online-items offline gehaald. Het gaat om heel wat gebruikers-accounts op sociale media maar ook om een groot aantal communicatiekanalen van IS zelf. “Het onderzoek is nog bezig, dus die cijfers zijn voorlopige resultaten”, zegt Patrick Willockx van de federale politie.

bron: Belga