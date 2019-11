Inbraak in schattenmuseum in Dresden

In het museum Grünes Gewölbe in het Duitse Dresden is vanochtend ingebroken, zo heeft de politie bevestigd. Op deze plek wordt een van Europa’s oudste en best bewaarde schattencollectie tentoongesteld. De inbraak vond maandagochtend in de vroege uurtjes plaats. De politie zou in de loop van de dag met meer details komen.

Het museum huist in het Residenzschloss of koninklijk paleis, een van de oudste gebouwen van de stad. Een van de kostbaarste stukken is een groene diamant van 41 karaat, die momenteel wordt tentoongesteld in het Metropolitan Museum of Art in New York.

Bron: Belga