Galatasaray kampt met blessuregolf voor beslissend duel met Club Brugge: “Dit is ongezien”

Galatasaray-coach Fatih Terim maakte daags voor de cruciale thuiswedstrijd op de vijfde speeldag van de groepsfase van de Champions League tegen Club Brugge tijd vrij voor een persbabbel. De T1 van de Turkse landskampioen benadrukte vooral het groot aantal onbeschikbare spelers in zijn selectie. “Ik ben zo’n situatie in mijn trainersloopbaan nog nooit tegengekomen”, liet hij noteren. “We missen morgen erg veel spelers”, stak Terim van wal. “We hebben heel veel pech op dit moment. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. We moeten harken om de selectie vol te krijgen en er zullen verschillende jeugdspelers op de bank zitten. We zullen met een halve B-ploeg moeten spelen en dat vind ik heel jammer.”

Het was al bekend dat Terim door blessures al zeker aanvallers Radamel Falcao en Florin Andone en verdedigers Christian Luyindama (ex-Standard) en Sener Özbayrakli zou moeten missen. Middenvelder Steven N’Zonzi en rechtsbuiten Yunus Akgün zijn bovendien geschorst.

De Turkse coach gaf ook nog uitsluitel over de twee twijfelgevallen, doelman Fernando Muslera en aanvaller Ryan Babel. “Er is een grote kans dat Muslera in doel zal staan”, aldus Terim. De Uruguayaan sukkelde de voorbije twee weken met de heup. “Over Babel heb ik minder goed nieuws. Hij kwam met een knieblessure terug van het Nederlands elftal. Hij heeft vervolgens een grote inspanning gedaan om vrijdag te kunnen spelen in de topper tegen Basaksehir (0-1 nederlaag), maar moet dat nu bekopen. Hij zit bij de selectie, maar het is zeer twijfelachtig of hij kan spelen.”

Terim had tot slot nog een boodschap voor de hevige fans van Galatasaray. “We zullen jullie steun morgen meer dan ooit nodig hebben. Zonder jullie hebben we geen kans. Al onze successen in het verleden hebben we samen met jullie behaald. Dat zal ook in de toekomst moeten. Het team zal moeten vechten als leeuwen om een resultaat te halen morgen. Deze Champions League-campagne heeft nog niet gebracht wat we ervan verwacht hadden, we hebben zelfs nog niet gescoord. Maar we kunnen morgen nog veel goedmaken. Ik heb er alle vertrouwen in. We gaan er alles aan doen om derde te worden in deze poule en door te stoten naar de Europa League.”

Galatasaray is met nog twee speeldagen te gaan hekkensluiter in groep A met één punt, dat werd behaald op de eerste speeldag in Brugge. PSG leidt de poule met het maximum van twaalf punten, voor Real Madrid (7 ptn) en Club Brugge (2 ptn).

bron: Belga