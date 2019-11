Dreigbericht UAntwerpen – Politie pakt 18-jarige verdachte van bedreigingen op

In Antwerpen is maandagavond een 18-jarige opgepakt in het kader van het onderzoek naar bedreigingen aan het adres van de Universiteit Antwerpen. Dat meldt de lokale politie, die het voertuig van de jongeman op Linkeroever kon onderscheppen. De verdachte kon vervolgens zonder incidenten worden gearresteerd. Hij zal worden verhoord en voor de onderzoeksrechter geleid. Het dreigbericht kwam maandag via e-mail binnen bij de universiteit en had het over een gewapende aanval. Een gelijkaardig bericht werd gedeeld via de sociale media en opgemerkt door de politie. Die kwam ter plaatse op de Campus Drie Eiken in Wilrijk, aanvankelijk om iedereen daar gerust te stellen. Later werd toch tot extra veiligheidsmaatregelen overgegaan. Op een groot deel van de campussen van de UAntwerpen moesten de aanwezigen binnen blijven en werd niemand meer op het terrein gelaten. Omstreeks 16.30 uur mocht iedereen naar huis.

In tussentijd startte de politie ook een onderzoek naar de herkomst van de bedreigingen. Omstreeks 19 uur leidde dat tot een arrestatie. De politie laat nog weten dat wat haar betreft de lessen aan de universiteit dinsdag kunnen hervatten.

bron: Belga