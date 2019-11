De Lijn onderzoekt twee alternatieve locaties voor laadpalen in Gent. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld). Vorige week werd duidelijk dat De Lijn een proefproject met elektrische bussen had stopgezet. Maar na overleg met directeur-generaal Roger Kesteloot van De Lijn en het Gentse stadsbestuur wordt een nieuwe zoektocht gestart naar geschikte locaties voor de laadpalen die nodig zijn voor het proefproject met 6 bussen in Gent. Waar de laadpalen moeten komen, is nog niet duidelijk. “Zodra deze pistes uitgeklaard zijn en we weten wat specifiek mogelijk is, zal hierover verder gecommuniceerd worden”, klinkt het bij het kabinet van Peeters. Bij een eerste onderzoek was laadinfrastructuur bij de Ghelamco Arena en recreatiedomein de Blaarmeersen aan de orde. Aanvankelijk was er sprake van vergunningsproblemen bij de opbouw van de laadpalen of de nodige stroomcabines, al bleek dat later niet de belangrijkste horde om te nemen.

Ook bleek dat het elektriciteitsnet in Gent niet overal krachtig genoeg was om de zware voertuigen van energie te voorzien. Ook de vraag om financiële vergoedingen door private partners maakte de operatie te duur.

De kwestie wees alleszins op gebrekkige communicatie tussen de lokale besturen en De Lijn. Die wil tegen 2025 bijna duizend elektrische bussen inzetten in de stadscentra.

bron: Belga