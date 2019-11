Artsen eisen dringende medische behandeling voor Assange

Meer dan 60 artsen hebben de dringende medische behandeling geëist van Wikileaks-oprichter Julian Assange, omdat hij anders kan sterven. Dat melden verschillende Britse media. De 48-jarige Australiër zit in Groot-Brittannië in de cel. In een brief naar de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel schrijven de artsen dat zijn gezondheid in de gevangenis heel snel achteruit is gegaan, en dat zowel zijn fysieke als mentale toestand gecontroleerd moet worden.

“Als zo’n dringende beoordeling en behandeling niet zou plaatsvinden, vrezen we op basis van het momenteel beschikbare bewijs dat de heer Assange zou kunnen sterven in de gevangenis”, citeerden de Britse media de brief. De brief werd ondertekend door dokters uit de Verenigde Staten, Australië, Groot-Brittannië, Zweden, Italië, Duitsland, Sri Lanka en Polen.

Volgens de krant The Guardian, die de brief publiceerde, baseerden de dokters zich op de verschijning van Assange voor de rechter in Londen in oktober en op een rapport van de VN-expert inzake folteringen, Nils Melzer. Die laatste schreef dat Assange typische tekenen vertoonde van “psychologische marteling”.

Op 25 februari moet Assange voor de rechtbank verschijnen om zich te verdedigen tegen een uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten. Zij beschuldigen hem ervan klokkenluider Chelsea Manning te hebben geholpen bij het publiceren van geheim materiaal over Amerikaanse militaire operaties in Irak en Afghanistan.

Bron: Belga