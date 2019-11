Anderlecht verlengt contract Sambi Lokonga tot 2023

Albert Sambi Lokonga heeft zijn overeenkomst met RSC Anderlecht verlengd tot 2023. Eerder deze maand had paars-wit al de optie in het lopende contract van de 20-jarige centrale middenvelder gelicht, waardoor de Congolese Belg nog tot eind volgend seizoen aan de club verbonden was. Sinds zijn invalbeurt tegen Standard begin september speelde de belofte-international bijna elke minuut. Tegen Club Brugge moest hij geschorst toekijken. Twee jaar geleden maakte hij zijn debuut in het A-elftal. Vorig seizoen ging grotendeels de mist in door een zware knieblessure.

“Ik ben een kind van Neerpede”, aldus Sambi Lokonga, de broer van Standard-speler Paul-José Mpoku. “Dit is mijn club sinds mijn elfde (2010). Hier in het eerste elftal spelen, was ook mijn grote droom. Begin dit seizoen voelde ik het vertrouwen van Vincent Kompany, van de staf, van de hele club. Nu moet ik mezelf bij Anderlecht eerst nog verder bewijzen, mijn kwaliteiten ten volle laten rijpen én proberen bij te dragen tot de nieuwe sportieve successen waar de club en zijn fans naar verlangen. Mij resten hier nog uitdagingen genoeg tot 2023. Dus verleng ik mijn contract met volle goesting.”

“De speler en zijn management hebben zich heel constructief opgesteld tijdens de onderhandelingen”, reageert sportief directeur Michael Verschueren. “Als club voelden we dat Sambi dankbaar en gelukkig is met de kansen die hij hier heeft gekregen. Ook tijdens zijn lange revalidatieperiode zijn we hem blijven ondersteunen, omdat we absoluut geloven in zijn kwaliteiten. Sinds zijn invalbeurt tegen Standard heeft hij zich gemanifesteerd tot een belangrijke schakel op ons middenveld. De contractverlenging is een goeie zaak voor beide partijen. Sambi is één van de grote talenten, die uit onze Youth Academy is doorgegroeid naar het eerste elftal. Hij kan zich hier nu verder ontwikkelen om dan een grote stap te zetten, zoals anderen hem hebben voorgedaan.”

bron: Belga