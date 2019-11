Zwangere Natalia toont haar buikje tijdens intensieve yogasessie

De Vlaamse zangeres Natalia heeft op Instagram enkele foto’s gedeeld waarop haar bolle buikje te zien is tijdens het sporten.

Enkele maanden geleden kondigde Natalia Druyts aan dat ze zwanger is van haar eerste kindje. Intussen kennen we ook het geslacht al van haar ongeboren baby, die Natalia en haar vriend Frederik in maart 2020 verwachten.

Buikje

De 38-jarige zangeres van onder meer ‘I’ve only begun to fight’ deelde zondag enkele kiekjes waarop ze in sportoutfit deelneemt aan een stevige yogasessie. Daarop is haar buikje al goed te zien. “Zwangere vrouwen doen het beter”, knipoogt ze op een van de foto’s.