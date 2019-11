Zo bespaar je geld in de supermarkt

Een wekelijks bezoekje aan de supermarkt, daar komt niemand onderuit. Een mens heeft nu eenmaal eten en toiletpapier nodig. En natuurlijk is het leuk om je mandje te vullen met allerlei lekkers, maar als je vervolgens een torenhoge rekening gepresenteerd krijgt, is dat wel even slikken. Gelukkig zijn er een aantal handige tips die je kunnen helpen om die rekening onder controle te houden.

DIY-gerechten

Toegegeven, het is makkelijk om kant-en-klare producten te kopen. Wraps die je enkel nog moet opwarmen, een soeppakket of een microgolfmaaltijd: handig en tijdbesparend. Maar ook duur. Als je minder geld wil uitgeven aan de kassa loont het de moeite om zelf aan de slag te gaan. Voor wraps heb je enkel water en bloem nodig en voor soep kan je gewoon losse groenten inslaan. En laten we eerlijk zijn, een zelfgemaakte maaltijd is niet alleen goedkoper, maar ook nog eens veel lekkerder dan een gerecht dat je enkel nog even moet opwarmen.

Promo’s vergelijken

Je ouders deden het waarschijnlijk toen je nog thuis woonde, maar sinds je alleen woont, heb je nooit nog een promofolder gelezen. Nochtans kunnen aanbiedingen je rekening flink naar beneden brengen. Stel een weekmenu op voor je boodschappen gaat doen en houd daarbij rekening met de acties in verschillende supermarkten. Het is misschien wat meer gedoe om bij twee à drie winkels langs te gaan om de beste deals te scoren, maar je portemonnee zal je dankbaar zijn.

Vegetarisch

Is het je weleens opgevallen dat je vaak het meeste geld spendeert aan vlees en vis? Zeker als je ook nog eens wil letten op de herkomst ervan, is dierlijk voedsel niet bepaald de meest voordelige koop. Je hoeft heus niet helemaal vegetarisch te worden, maar je zal ervan versteld staan hoeveel geld je bespaart door minstens een paar keer per week geen vlees of vis te eten. Bovendien is het ook nog eens erg gezond. Groenten, peulvruchten, granen, fruit… Zonder al te veel moeite tover je met gemak een lekkere maaltijd op tafel.

Water met een smaakje

Voor veel mensen is frisdrank nog altijd iets waar ze moeilijk zonder kunnen. Nochtans zijn de suikerrijke dranken niet alleen erg ongezond, maar ook nog eens duur. Door je gebruikelijke glaasje cola te vervangen door een glas water bespaar je heel wat geld. En als je dat maar saai vindt, kan je gerust een schijfje citroen, komkommer of een paar blaadjes munt toevoegen. Verfrissend en goedkoop.