Vroegtijdige ejaculatie is voor een op de drie vrouwen reden voor breuk

De gemiddelde vrijpartij duurt 13 minuten, maar daar komt lang niet iedereen aan. Een op de drie mannen zou weleens last hebben van vroegtijdige ejaculatie en hoewel dat onschuldig lijkt, doe je er toch goed aan om de kwestie te bespreken met je partner. Uit een onderzoek van het ISOP blijkt namelijk dat een op de drie vrouwen weleens een punt achter haar relatie heeft gezet omdat haar partner te vroeg klaarkwam.

De een heeft last van erectiestoornissen, de ander van vroegtijdige ejaculatie. Je zou misschien denken dat vroeger dan gemiddeld klaarkomen geen groot probleem is, maar dat blijkt in de praktijk wel het geval. Vroegtijdig klaarkomen gaat vaak namelijk gepaard met heel wat seksuele frustratie bij de ander en dat heeft zo zijn gevolgen.

Praten

Vroegtijdige ejaculatie is de meest voorkomende seksuele moeilijkheid waar mannen mee te maken krijgen. Maar liefst een man op drie heeft er tijdens zijn leven last van. Vroegtijdig is uiteraard een relatief begrip, maar 28% van de door het ISOP ondervraagde personen geeft aan dat vroegtijdig betekent dat er minder dan vier minuten verstrijken tussen de penetratie en de ejaculatie. In sommige gevallen komt er zelfs geen penetratie bij kijken, omdat de man nog daarvoor klaarkomt. Voor de man in kwestie kan vroegtijdige ejaculatie zorgen voor een gebrek aan vertrouwen, maar het probleem komt ook de relatie niet ten goede. En de impact ervan wordt vaak onderschat. Zo geeft slechts 15% van de mannen die er weleens last van hebben aan dat ze daardoor ooit gedumpt werden, terwijl 29% van de ondervraagde vrouwen aangeeft ooit een relatie beëindigd te hebben omdat haar partner steevast te vroeg klaarkwam. Erover praten is dus erg belangrijk, niet alleen met je dokter, maar ook met je partner.