Vliegtuig maakt noodlanding nadat piloot hartaanval krijgt

Een Russisch vliegtuig vol met toeristen is noodgedwongen moeten landen toen de copiloot een hartaanval kreeg. De man overleed tijdens de landing.

Het tragische tafereel speelde zich zondag af op vlucht SU1546 van Moskou naar Anapa. In volle vlucht kreeg de copiloot van de Aeroflot Airbus 320 plots een hartaanval. Daardoor besliste de andere piloot om een noodlanding te maken op de dichtstbijzijnde luchthaven, in Rostov. De 49-jarige copiloot stierf tijdens de landing. Het vliegtuig landde zonder problemen en niemand raakte gewond.

Stewardess in paniek

Een vrouwelijke passagier herinnert zich het angstaanjagende moment nog levendig. “Een stewardess liep plots door het gangpad en vroeg of er een dokter aan boord was omdat een van de crewleden zich onwel voelde. Enkele minuten later hoorden we dat we ons moesten voorbereiden op een noodlanding”, vertelde ze aan Mirror UK.

Oprechte deelneming

Een woordvoerder van Aeroflot betreurt de feiten. “Jammer genoeg hebben we de piloot niet kunnen reanimeren. We betuigen onze oprechte deelneming aan zijn familie en vrienden”, klonk het.