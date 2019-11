VIDEO. Frances Lefebure durft haar cellulitis te tonen in ‘Make Belgium Great Again’

Actrice en presentatrice Frances Lefebure heeft haar ‘imperfecties’ blootgegeven voor de camera. Daarmee wil ze het schoonheidsideaal aanvechten en anderen inspireren.

De meeste mensen delen op sociale media vaak hun beste foto’s en maskeren hun onvolmaaktheden in de hoop zoveel mogelijk complimenten te krijgen. Dat onrealistische schoonheidsideaal kan mensen onzeker maken over hun eigen lichaam, dus besloten Frances Lefebure en Jitske Van de Veire die kwestie aan te kaarten door zichzelf bloot te geven.

Ook mooi mét cellulitis

Net als vele vrouwen heeft ook Frances last van cellulitis. De 31-jarige Gentse brunette ging in het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’ voor de camera. “Die cellulitis is daar als ik zit. Als ik rechtsta, is die weg. Het is er niet altijd dus dan wil je het ook niet altijd tonen. Ik denk dat dat het grote probleem is. Ik hoop dat er hierna één iemand zegt: ‘Ah, Frances heeft dat ook en die loopt ook zo rond de zomer, zelfs als ze gefilmd wordt. Nu ga ik dat ook doen.’ We mogen echt wel meer complimenten geven aan elkaar. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom we mooie foto’s van onszelf willen posten: we hengelen naar complimenten. We willen dat mensen ons mooi vinden. Maar het zou belangrijk kunnen zijn om iets te posten waarvan je zelf denkt: ‘ik sta hier niet mooi op’, en om dan te merken dat mensen je nog altijd mooi vinden”, klinkt het.

Tevreden met jezelf zijn

Ook Jitske Van de Veire (26) toont een ongefilterde versie van zichzelf. “Ik heb mezelf zo hard gehaat. Dat heeft mijn leven overgenomen op alle mogelijke manieren. Maar nu kijk ik naar mezelf en denk ik: dat is wel oké. En soms mag je wel toegeven dat je jezelf oké vindt, ook al ben je onzeker over bepaalde delen. Dus ik ben blij dat ik mezelf als geheel heb leren zien in plaats van als aparte stukjes die niet mooi waren. Als ik naar mijn Instagram kijk, zie ik een heel eerlijk iemand. Ik denk dat dat wel fijn kan zijn voor iemand van zestien die over alles twijfelt. Ik heb een platform gekregen dankzij mijn achternaam, dus ik kan het maar beter goed gebruiken”, besluit ze.