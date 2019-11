Schip uit Vikingperiode ontdekt in Noorwegen

Noorse onderzoekers hebben op een begraafplaats in West-Noorwegen een schip uit de Vikingperiode ontdekt, dat mogelijk meer dan 1.000 jaar oud is. “Het schip is belangrijk voor onze geschiedenis”, verklaart minister van Klimaat en Milieu Ola Elvestuen. “Nu moeten we onderzoeken hoe het best bewaard kan worden.”

De regio waarin het schip ontdekt werd kent een rijk archeologisch erfgoed. De locatie ligt in de buurt van een historische zeeroute langs de kust naar Trondheim, en op een nabijgelegen eiland bevindt zich de Kulisteinen, een 900-jarige runensteen met de oudste bekende vermelding van Noorwegen.

Meer dan 1.000 jaar oud

Een bodemradar werd ingezet toen de overblijfselen van het vaartuig opgemerkt werden op een eiland ten westen van Noorwegen. De kiel van het schip, dat ontdekt werd in een grafheuvel, is volgens beelden mogelijk dertien meter lang. Waarschijnlijk was het schip oorspronkelijk enkele meters langer, maar raakten het achterschip en de boeg bij het ploegen beschadigd, stellen de onderzoekers.

De ontdekking werd bekendgemaakt door archeologen van het Noorse Instituut voor Cultureel Erfgoedonderzoek (NIKU), die samenwerkten met archeologen uit de provincie More og Romsdal en de gemeente Smola. “Het is te vroeg om met zekerheid iets te zeggen over de leeftijd van het schip, maar het moet uit tijd van de Merovingers of Vikingen stammen, wat betekent dat het schip meer dan 1.000 jaar oud is”, informeert Knut Paasche, Vikingschepenexpert en archeoloog aan het NIKU-department van Digitale Archeologie, in een mededeling.