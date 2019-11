Opvallende beveiligingsvraag van luchtvaartmaatschappij doet wenkbrauwen fronsen

Een vreemde beveiligingsvraag bij het herstellen van een vergeten wachtwoord op JetBlue Airways is viraal gegaan. De vliegtuigmaatschappij reageerde er zelf met een vleugje humor op.

Als je je wachtwoord vergeten bent, kan je dat resetten door een aantal beveiligingsvragen te beantwoorden. Twittergebruiker @_lanaloo startte die procedure onlangs op de website van de Amerikaanse low-fare luchtvaartmaatschappij JetBlue Airways. Tot zijn grote verbazing kreeg hij volgende vraag voorgeschoteld: “Wat is de naam van je favoriete kind?”. Hij plaatste een screenshot van de vraag op Twitter en kreeg niet lang daarna ook antwoord van JetBlue: “Zeg het. Je weet dat je er een hebt”, klonk het.

Sommige mensen vonden de bewuste beveiligingsvraag ongepast, maar al snel bleek dat de oorspronkelijke vraag niet volledig te lezen was op het scherm van de Twittergebruiker. In werkelijkheid luidde de vraag: “Wat is de naam van je favoriete vriend uit je kindertijd?”.

Het feit dat JetBlue het euvel met humor benaderde, kon op heel wat gelach rekenen. De vliegtuigmaatschappij benadrukte dat ze vaak humor gebruiken in hun communicatie naar klanten toe. “We houden ervan om met onze klanten te sollen op Twitter”, reageerde woordvoerder Derek Dombrowski aan USA TODAY.

Say it. You know you have one. https://t.co/iWbJfQEgrE

— JetBlue Airways (@JetBlue) November 19, 2019