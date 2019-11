Krant maakt wel héél ongelukkige spelfout in aankondiging kerstparade

Een annonce in de Canadese regionale krant Comox Valley Record doet de ronde op het internet vanwege een wel heel ongelukkige spelfout: de krant nodigde iedereen uit om op de plaatselijke kerstparade foto’s te nemen met “Satan” (de duivel), terwijl dat “Santa” (de kerstman) moest zijn.

De aankondiging ging meteen viraal op het internet via het platform Reddit. De krant werd gedrukt op 21 november. Daags nadien verscheen een rechtzetting op de website: “Onze krant werd terecht een gebrek aan nauwkeurigheid verweten”, klonk het onder meer.

“Daar zijn geen excuses voor. (…) Op een of andere manier heeft iedereen over deze spelfout gekeken, en we willen ons daarvoor oprecht verontschuldigen – tegenover zowel onze klanten als elke lezer die aanstoot nam aan de fout.”

Well this is awkward. pic.twitter.com/yDwTqQs4G9 — Nicholas M Pescod (@npescod) November 21, 2019



Gelukkig ziet de krant er nog de humor van in: “We gniffelen vaak om de spelfouten die we ontdekken. Zo slaken we soms een zucht van verlichting als we op de valreep ontdekken dat er nog een L moet in “pub(l)ic” of een B in “Horn(b)y” vooraleer de krant naar de drukker verstuurd wordt. Maar zelfs die spelfouten glippen soms door de mazen van het net.”

Maar elk nadeel heb zijn voordeel: “Nu weet iedereen in Comox Valley en omstreken tenminste wanneer de kerstparade is”, sluit de krant zijn mededeling af.