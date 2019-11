Fotografen spotten Justin Timberlake hand in hand met andere vrouw

De Amerikaanse zanger Justin Timberlake heeft dit weekend de gemoederen weten te verhitten. Hij werd namelijk hand in hand gespot met Alisha Wainwright, zijn tegenspeelster in de film ‘Palmer’. Nochtans vormt Timberlake al sinds 2007 een koppel met de Amerikaanse actrice Jessica Biel.

Lange tijd leken Justin Timberlake en Jessica Biel het perfecte Hollywoodkoppel. De twee begonnen met daten in 2007, trouwden in 2012 in een sprookjesachtige Italiaanse setting en kregen in 2015 hun eerste kind. Nu gaan er echter geruchten de ronde dat er een haar in de boter zit tussen de twee.

“Justin wist dat de pers hem kon zien”

Aanleiding voor die geruchten is een opvallende publieke vertoning van Justin dit weekend. Tijdens het uitgaan werd Justin Timberlake namelijk hand in hand gespot met zijn recentste tegenspeelster Alisha Wainwright. Bovendien had de zanger voor de gelegenheid zijn trouwring thuis gelaten. Samen met andere feestvierders boekten ze een privé-balkon en een getuige liet aan de Britse krant The Sun weten dat ze het duidelijk naar hun zin hadden: “Justin was goedgezind en spendeerde al zijn tijd met Alisha.” Nochtans ziet niet iedereen de zaken zo negatief in. “Ze waren in het gezelschap van een grotere groep, allemaal collega’s van op de set. Bovendien waren ze in het openbaar en wist Justin dat de pers hem kon zien. Zo zou hij nooit een breuk met zijn vrouw bekendmaken. Volgens mij is er niets aan de hand”, aldus een andere getuige. Timberlake noch Biel hebben tot nog toe gereageerd op de geruchten, dus het blijft afwachten of de vertoning nog een staartje krijgt.