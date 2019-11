Dierenbeul schiet katten dood met loodjesgeweer

In het Nederlandse Ermelo is een kattenhater met een loodjesweer actief die al meerdere dieren heeft doodgeschoten. Dat laat wijkagent Annemarieke van Maanen weten via Instagram.

In het plaatsje zijn er meerdere katten met schotwonden opgedoken. Volgens de politie is er een dierenbeul aan het werk die de arme beestjes in zijn vizier heeft.

Daarom roept de wijkagent nu op om waakzaam te zijn. Bij de oproep op Instagram werd eveneens de röntgenfoto van een van de slachtoffers gedeeld. Hierop is duidelijk te zien dat het dier een kogel heeft moeten incasseren. Deze kat werd geraakt bij de schouder en heeft het overleefd. Andere dieren hadden minder geluk.

“Het gaat hier om dierenmishandeling en vernieling. Groot leed voor de dieren en hun eigenaren”, vertelt Van Maanen op haar Instagramaccount.

Sammy

Een van de slachtoffers van de dierenbeul is kater Sammy. De zwart/witte kater werd vier weken geleden onder vuur genomen door de onbekende dader, zo vertelt zijn baasje Annemarie Slot aan het Algemeen Dagblad. Haar eigen huisdier heeft nog steeds te kampen met de gevolgen van de schotwond. Volgens Slot is de dader al langere tijd actief in de buurt.

Sammy had geluk dat hij werd geraakt in zijn pootje. Volgens de dierenarts lijkt het erop dat de schutter het hart wilde raken maar miste. Bijna een maand later is het diertje nog steeds angstig en zit zijn pootje in het verband. De kogel waar hij mee geraakt is, zit nog steeds in zijn pootje vast.

Hoeveel slachtoffers de dierenbeul exact op zijn geweten heeft, is niet bekend.

Bron: Metro Nederland