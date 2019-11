BIZAR. Bedrijf zoekt kandidaat die voor 3000 dollar per maand wiet wil roken

Grote hoeveelheden wiet roken, gewoon thuis in je luie zetel. Het klinkt misschien als een doorsnee zondagmiddag voor sommigen, maar AmericanMarijuana.org zoekt iemand die het tegen betaling wil doen. En ze betalen rijkelijk: 3.000 dollar per maand.

Het bedrijf zoekt een kandidaat die ergens woont waar marihuana roken wel degelijk legaal is. “We zoeken iemand om een breed scala aan cannabisproducten te beoordelen, zodat onze lezers een eerlijk en betrouwbaar oordeel krijgen over onze diverse producten”, zo leest een vacature van AmericanMarijuana.org, een bedrijf dat marihuana voor medische doeleinden aanbiedt.

Blog

“De sollicitant moet eerlijke beoordelingen en meningen schrijven in de vorm van een blog. Bovendien moet hij of zij zich ook comfortabel voelen voor een camera, aangezien één van de taken is om unboxing video’s te maken en uitleg te verschaffen over het effect van de verschillende producten in filmpjes.”

New Post!!! Follow the link provided Cannabis Product Reviewer Wanted: Smoke Weed and Get Paid Up to $3,000 a Month https://t.co/66MJriOwJu — AmericanMarijuana (@American_MJ) November 4, 2019



Verder benadrukt het zoekertje dat kandidaten fit en gezond moeten zijn om regelmatig reviews te kunnen aanleveren. Degene die de baan krijgt ontvangt een maandsalaris van 3.000 dollar, of 36.000 dollar per jaar, en krijgt daarnaast ook maandelijks gratis cannabisproducten om te testen. Het gaat hierbij onder meer om wiet, eetbare stoffen en CBD-oliën.