WB veldrijden Koksijde: Mathieu van der Poel domineert opnieuw na inhaalrace

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft in Koksijde de vijfde manche van het seizoen in de wereldbeker veldrijden op zijn naam geschreven. De Nederlander haalde het voor Laurens Sweeck en Belgisch kampioen Toon Aerts. De regerende wereldkampioen werd vlak na de start gehinderd door een valpartij waarbij hij bijna heel het pak moest laten voorgaan. In geen tijd wist Van der Poel echter zijn plek voorin weer op te eisen.

Van der Poel boekte zo een zes op zes in dit veldritseizoen. Gisteren was hij ook al de beste in de Ambiancecross in Wachtebeke.

Eli Iserbyt, die eerder de WB-manches in Iowa City, Waterloo en Bern won, werd pas dertiende maar blijft aan de leiding in de stand met 18 punten voorsprong op Toon Aerts en 64 punten op Michael Vanthourenhout, de derde in de stand.

Bij de dames elite won de 21-jarige Ceylin del Carmen Alvarado in Koksijde. De Nederlandse ontdeed zich in de slotronde van haar landgenotes Lucinda Brand en Yara Kastelijn. De Europese kampioene bij de beloften won zo haar eerste wereldbekercross bij de elite. Brand werd tweede voor Kastelijn.

In de stand blijft Katerina Nash leidster. De Tsjechische telt na Koksijde 268 punten. De Britse Anna Kay is tweede met 228 punten. Derde is Kaitlin Keough (224 punten).

bron: Belga