Vliegtuigje stort neer op volkswijk in Congolese Goma

In de Congolese stad Goma is vanochtend een klein vliegtuig van de private maatschappij Busy Bee neergestort bij het opstijgen. Het toestel crashte in een volkswijk van de stad in het oosten van het land. Volgens de burgemeester is er al sprake van minstens zes dodelijke slachtoffers. Volgens burgmeester Timothée Muissa Kiesse zijn al zes lichamen geborgen en zoeken de hulpdiensten voort naar overlevenden.

Volgens een verantwoordelijke van de luchthaven, Richard Mangolopa, zouden er geen overlevenden zijn onder het twintigtal mensen aan boord van het toestel. Een verantwoordelijke voor de reserveringen bij Busy Bee meldt dat het toestel vertrokken was met 17 passagiers en twee bemanningsleden aan boord.

Het vliegtuig, een Dornier-228, was op weg naar Beni en Butembo, 350 kilometer verderop naar het noorden, zegt een werknemer van Busy Bee. Het toestel kwam terecht in een van de dichtbevolkte wijken rond de luchthaven. Busy Bee is een nieuwe maatschappij die afgelegen gebieden bedient in Noord-Kivu.

Bron: Belga