TW Classic heeft in 2020 Paul McCartney als headliner

“Paul McCartney returns to Werchter”. Dat meldt Live Nation, zonder verdere details, als een soort teaser op de Facebook-pagina van TW Classic. De juiste datum en informatie over de ticketverkoop zullen pas morgen/maandag worden bekendgemaakt.

Eerder deze week raakte al bekend dat Live Nation TW Classic graag op zondag 21 juni in Werchter zou organiseren. Omdat het na Werchter Boutique op 20 juni (met Taylor Swift), Rock Werchter van 2 tot en met 5 juli en Werchter Boutique Pop-up (met Billie Eilish) op zondag 19 juli in 2020 volgende zomer echter de zevende festivaldag zou zijn op de festivalweide is hiervoor een formele goedkeuring nodig van de gemeenten Rotselaar en Haacht.

Verwijzend onder meer naar de draagkracht van de omgeving van de festivalweide reageerde de Haachtse schepen Tom Van der Auwera (Open Vld), bevoegd voor evenementen, afgelopen woensdag negatief op het plan voor een zevende festivaldag. En donderdagavond laat liet Haachts burgemeester Steven Swiggers (Open Vld) weten dat zijn bestuur hierover nog geen beslissing nam en een aantal adviezen afwacht.

Het concert in Werchter van de inmiddels 77-jarige Paul McCartney is onderdeel van zijn “Freshen Up”-tour waarmee hij in september 2018 in Quebec City van start ging. In mei-juni 2020 komt Europa weer aan de beurt met concerten in Frankrijk, Italië en Engeland. Op de site van McCartney is nog geen sprake van Werchter, en gaapt een kloof tussen de concerten van 13 juni in Lucca (Italië) en 27 juni op het Britse Glastonbury. De aanwezigen mogen zich, luidens de setlisten van de vorige concerten, aan circa 36 nummers verwachten waarvan meer dan de helft oude Beatles-songs.

bron: Belga