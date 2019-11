Troepen van Haftar kondigen no-flyzone af boven Tripoli

Troepen van de Libische militaire leider Khalifa Haftar hebben zondag een no-flyzone afgekondigd in het westelijke deel van het land, waarin ook hoofdstad Tripoli ligt. Haftar voert al maanden een offensief uit op de stad. Woordvoerder van het zelfverklaarde Libische Nationale Leger (LNA), generaal Ahmed al-Mesmari, verklaarde dat de no-flyzone geldt van de kuststad Sirte in het centrum van het land tot het westelijke Zuwara. De zone wordt nu gebruikt voor militaire operaties.

Het is niet duidelijk wanneer het vliegverbod precies geldt.

In Libië heerst chaos sinds de revolutie in 2011 waarbij dictator Moammar Kadhafi afgezet werd. Het zelfverklaarde Libische Nationale Leger van generaal Haftar strijdt om de macht tegen de internationaal erkende regering in Tripoli, die onder leiding staat van premier Fayez al-Sarraj. Haftar had in april een offensief op Tripoli opgestart.

Bron: Belga