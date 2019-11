Opnieuw K-popidool dood teruggevonden

Goo Hara, het doet bij ons misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar in de Aziatische wereld is ze een ster van de zogenaamde K-pop. Zondag is het popidool dood teruggevonden in haar woonst in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Vorige maand werd ook Sulli, een andere superster van de populaire Koreaanse muziek, dood aangetroffen in haar eigen huis. Vermoedelijk gaat het bij beide jonge vrouwen om zelfdoding, maar officieel is er nog geen doodsoorzaak vastgesteld. De 28-jarige Goo Hara was een voormalig lid van de populaire band Kara. Ze was goed bevriend met de 25-jarige Sulli. Beiden werden online gestalkt en volgens vele fans was dat ook de reden van de fatale beslissing van Sulli.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

Bron: Belga