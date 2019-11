Onrust Hongkong – Recordopkomst van meer dan 70%

De opkomst bij de lokale verkiezingen in de Chinese stadstaat Hongkong heeft met 71% de records verbroken. Dat meldt de kiescommissie. De verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter van de stemming in de stad, waar er de voorbije maanden protesten waren tegen de regering en bij uitbreiding China. Hiermee is het record van de lokale verkiezingen in 2015, dan toen ook al een record was, gebroken. Vier jaar eerder daagde in totaal 47,01 procent van de stemgerechtigden op. Toen trokken 1,467 miljoen van de zowat 3,1 miljoen stemgerechtigde Hongkongers op de verkiezingsdag naar de stembus, nu waren dat er op 2,94 miljoen op 4,13 miljoen stemgerechtigden.

De districtsraden waarvoor zondag gestemd kan worden, beschikken amper over macht. Maar omdat het de jongste tijd tot steeds gewelddadigere botsingen tussen de politie en radicale betogers kwam, overstijgt deze verkiezing het lokale belang. De protesten in Hongkong zijn tegen de regering gericht, tegen het als brutaal beschouwde politieoptreden en tegen de groeiende invloed van de communistische leiding in Peking in de voormalige Britse kroonkolonie. Hongkong wordt volgens het principe “één land, twee systemen” autonoom bestuurd onder de soevereiniteit van China.

Bron: Belga