Onrust Colombia – Tiener zwaargewond bij nieuwe protesten in Colombia

Bij nieuwe protesten zaterdag in de Colombiaanse hoofdstad Bogota is een 17-jarige jongen zwaargewond geraakt. Het slachtoffer werd aan het hoofd geraakt door een traangasbom toen de veiligheidsdiensten betogers uit elkaar dreven in de stad, melden lokale media. Bij de protesten zijn al drie mensen omgekomen. De ombudsdienst van het land uitte zaterdag zijn “bezorgdheid over het disproportionele geweld” van de politie.

President Ivan Duque riep eerder op tot een “nationaal gesprek” de massale protesten. Daarmee zal hij zondag starten.

De onrust begon donderdag toen meer dan 200.000 Colombianen op straat kwamen om te betogen tegen de regering. In de meeste gevallen ging het om vreedzame protesten, maar op bepaalde plaatsen kwam het tot geweld.

De manifestanten verzetten zich tegen pensioen- en arbeidshervormingen en eisen meer geld voor onderwijs, het einde van de corruptie en een krachtiger optreden tegen de moorden van leiders van gemeenschappen door gewapende groepen.

Bron: Belga