Onrust Bolivia – Twee kinderen van Evo Morales aangekomen in Buenos Aires

De twee kinderen van de voormalige Boliviaanse president Evo Morales, die zelf in ballingschap leeft in Mexico, zijn zaterdag vanuit La Paz aangekomen in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. De twee werden opgewacht door een tiental Bolivianen die in Argentinië wonen en aanhangers zijn van hun vader.

Morales had vanuit Mexico, waar hij sinds zijn afzetting op 10 november verblijft, laten weten dat zijn dochter wordt beschuldigd van “illegale verrijking”. “De beschuldigingen tegen mijn dochter Eva Liz zijn een nieuw voorbeeld van de leugens en laster van de interim-regering”, verklaarde de voormalige president op Twitter.

De Boliviaanse minister van Binnenlandse Zaken Arturo Murillo reageerde op datzelfde medium dat de twee kinderen het land hadden mogen verlaten. “De kinderen zijn niet verantwoordelijk voor de misdaden van hun ouders”, klonk het.

Bron: Belga