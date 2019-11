Onrust Bolivia – Parlement keurt nieuwe verkiezingen zonder Evo Morales goed

Het parlement in Bolivia heeft zaterdag het licht op groen gezet voor nieuwe president- en parlementsverkiezingen zonder Evo Morales. Die moeten een einde maken aan de chaos die is ontstaan na de controversiële presidentsverkiezingen van 20 oktober. Evo Morales riep zich in oktober uit tot winnaar, maar moest nadien ontslag nemen. Hij is intussen in ballingschap in Mexico.

Het wetsvoorstel, dat oud-president Morales verbiedt om kandidaat te zijn bij die verkiezingen, werd zaterdag al in de Senaat goedgekeurd, maar moest ook nog voorgelegd worden aan het lagerhuis van het Boliviaanse parlement. Nu moet interimpresident Jeanine Anez zich er nog over buigen.

Tegelijkertijd heeft de interimregering een “dialoog” geopend om terug tot vrede te komen in het land. Daar zijn bij het protest dat uitbrak na de presidentverkiezingen al 32 mensen omgekomen.

Bron: Belga