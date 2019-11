Militaire operaties 2020: Sahel en Afghanistan en misschien Jordanië

Zeker de Sahel en Afghanistan, en misschien ook Jordanië. Dat worden wellicht de belangrijkste plaatsen waar het Belgisch leger volgend jaar in het buitenland actief zal zijn. Dat blijkt uit de plannen van de regering in lopende zaken. Ze mikt op de voortzetting van de lopende missies en bereidt een eventuele deelname met luchtsteun voor aan de internationale coalitie tegen terreurgroep IS. Het operationeel plan moet nog groen licht krijgen van de ministerraad – in principe gebeurt dat vrijdag. De leden van de Kamercommissies Defensie en Opvolging Buitenlandse Missies kregen deze week al een toelichting met cijfers.

Volgens een samenvatting die Belga kon inkijken, voorziet Defensie 72,3 miljoen euro netto (156,6 miljoen euro bruto) voor de operationele inzet in 2020 onder de vleugels van de Navo, de Europese Unie en de Verenigde Naties, op bilaterale basis of in het kader van de coalitie tegen IS onder leiding van de Verenigde Staten.

De Belgische inzet in de Sahel tegen het jihadistisch terrorisme wordt wellicht de duurste buitenlandse operatie. Daarna zouden de mogelijke missie met vier F-16’s vanuit Jordanië tegen IS en de missie Resolute Support van de Navo in Afghanistan volgen.

Een eventuele operatie in het Midden-Oosten behoort tot de mogelijkheden wanneer de vier F-16’s die vandaag actief zijn in Litouwen, eind april terugkeren. De toestellen verdedigen daar nu het luchtruim boven de Baltische staten binnen de Navo-operatie “Baltic Air Policing (BAP)”.

bron: Belga