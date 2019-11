Masters rolstoeltennis – Joachim Gérard plaatst zich voor enkel- en dubbelfinale

Joachim Gérard heeft zich zondag op de Masters rolstoeltennis in het Amerikaanse Orlando voor de vierde keer geplaatst voor de finale van het enkelspel. De 31-jarige Gérard nam in de halve finale in twee sets de maat van ’s werelds nummer één Gustavo Fernandez. Aan de zijde van de Zweed Stefan Olsson beukte onze landgenoot zaterdag al de poorten van de dubbelfinale open. Ondanks een nederlaag tegen de Japanner Shingo Kunieda (ITF-2) overleefde Gérard, de nummer vier op de wereldranglijst, de groepsfase. Zijn plek in de enkelfinale verdiende de in Ukkel geboren rolstoeltennisser door de Argentijn Fernandez met tweemaal 6-3 te verslaan. Voor Gérard is het de vierde finale in vijf jaar tijd. In 2015, 2016 en 2018 won onze landgenoot de Masters in het enkelspel.

In de finale, die dinsdag gepland staat, wacht Alfie Hewett (ITF-6). De Brit schakelde in zijn halve finale Kunieda uit met 2-6, 6-3, 6-3. Hewett hield Gérard op de Olympische Spelen van Rio in 2016 nog uit de finale en schreef de Masters in 2017 op zijn naam.

Eerst gaat Gérard ook in het dubbelspel voor de eindzege. Met zijn vaste dubbelpartner, de Zweed Stefan Olsson, legde hij in de halve finales zijn landgenoot Jef Vandorpe en de Nederlander Ruben Spaargaren over de knie. Het werd 6-2, 6-1. De finale tegen de Franse titelverdedigers Stéphane Houdet en Nicolas Peifer wordt maandag afgewerkt.

bron: Belga