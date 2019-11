Lichaamsdelen opgevist uit Antwerpse Straatsburgdok

Uit het Straatsburgdok in Antwerpen zijn zaterdag enkele lichaamsdelen gehaald die in het water dreven. Dat zegt de lokale politie. Er is een wetsdokter aangesteld om de lichaamsdelen te identificeren. De Antwerpse politie geeft geen details vrij over de staat van de lichaamsdelen. “Er is geen spontane identificatie op mogelijk”, zegt woordvoerder Willem Migom.

De brandweer en scheepvaartpolitie houden nog een zoekactie in de omgeving, maar door de duisternis is het onwaarschijnlijk dat die nog iets oplevert.

bron: Belga