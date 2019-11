Edenred hervat werkzaamheden na malware

De IT-systemen van het Franse Edenred, bekend van onder meer de maaltijdcheques, zijn zondagavond weer operationeel. Donderdag moest het bedrijf een aanval met malware ondergaan. Dat meldt het bedrijf. “De geavanceerde malware werd snel geïdentificeerd en kon zich niet verder verspreiden”, klinkt het in de mededeling. Op basis van diepgaande analyses is er voorlopig geen bewijs dat persoonlijke gegevens gestolen zijn, of dat toegang tot die gegevens verkregen werd. Er was ook geen besmetting of verspreiding naar de klanten van Edenred, meldt het bedrijf. Ook het Belgische filiaal was getroffen. “Het snelle herstel van de activiteiten van Edenred is mogelijk gemaakt door de onmiddellijke voorzorgsmaatregelen die na de aanval genomen werden”, aldus het bedrijf.

Edenred is een multinational met 10.000 werknemers. Toen klonk het al dat de diensten voor klanten en de gebruikersgegevens veilig waren. Intern waren er wel gevolgen: het voltallige personeel kon de bedrijfstoepassingen niet meer gebruiken.

bron: Belga