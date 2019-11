DP World Tour Championship golf: Thomas Pieters wordt zesde, Thomas Detry 28e

Thomas Pieters is na een slotronde van 72 slagen zesde geworden op het DP World Tour Championship golftoernooi (European Tour/8 miljoen dollar) in Dubai. Thomas Detry moest uiteindelijk tevreden zijn met een gedeelde 28e plaats. Pieters nam een zwakke start, met drie bogeys op de eerste acht holes. De Antwerpenaar, die aan zijn slotronde begon op een gedeelde vijfde plaats, verloor een aantal plaatsen. Op de laatste vijf holes kon de nummer 85 op de wereldranglijst de scheve situatie alsnog rechttrekken met drie birdies, wat hem een rondje par opleverde. Met zijn totaalscore van 278 slagen, tien onder par, eindigde Pieters op een gedeelde zesde plaats. In de Race to Dubai, het European Tour eindklassement, is hij 31e.

Thomas Detry, die met een birdie op de derde hole even in de top 10 stond, liet het tijdens het verdere verloop van zijn ronde afweten. Zo moest de Brusselaar nog vijf bogeys op zijn kaart schrijven, waarna hij op de laatste hole nog een birdie zag vallen. Met zijn ronde van 75 slagen, drie over par, moest Detry zeventien plaatsen inleveren en werd hij 28e, goed voor de 42e plaats in de Race to Dubai.

De overwinning was voor Jon Rahm. De Spanjaard, die voor aanvang van de laatste ronde de koppositie deelde met de Fransman Mikael Lorenzo-Vera, nam een vliegende start. Zo putte de winnaar van 2017 maar liefst vijf birdies weg op zijn eerste zeven holes, waarbij hij de concurrentie meteen op zes slagen zette. Vanaf de achtste hole liep het echter fout, met vier bogeys. Met nog vier holes te spelen, zag hij de Engelsman Tommy Fleetwood langszij komen. Op de laatste hole putte Rahm een birdie weg voor de overwinning, waarmee hij niet alleen de tweede World Tour Championship-titel uit zijn carrière pakte maar ook nog eindwinnaar werd in de Race to Dubai.

Nicolas Colsaerts, die niet aan het finaletoernooi mocht deelnemen, eindigde het seizoen op de 55e plaats in de Race to Dubai.

Eindstand:

1. Jon Rahm (Spa) 269=66-69-66-68 -19

2. Tommy Fleetwood (Eng) 270=67-68-70-65

3. Mikael Lorenzo-Vera (Fra) 271=63-69-69-70

4. Rory McIlroy (NIe) 276=64-74-65-73

5. Danny Willett (Eng) 277=69-72-67-69

6. Sergio Garcia (Spa) 278=71-73-67-67

. Tom Lewis (Eng) 278=67-70-73-68

. Thomas Pieters (Bel) 278=70-68-68-72

9. Matthew Fitzpatrick (Eng) 279=71-71-68-69

10. Jason Scrivener (Aus) 280=71-72-72-65

. Andy Sullivan (Eng) 280=70-74-67-69

…

28. Thomas Detry (Bel) 286=69-71-71-75

bron: Belga