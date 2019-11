Brusselaar Jaro Verberck nieuwe voorzitter Jongsocialisten

De Brusselaar Jaro Verberck is dit weekend tijdens het verkiezingscongres van de Jongsocialisten verkozen als nieuwe voorzitter. De leden verkozen een tienkoppig bestuur voor de komende twee jaar. “De komende twee jaar ga ik met deze geweldige Jongsocialisten strijden voor een solidaire en rechtvaardige samenleving, met godverdomme veel goesting”, aldus Verberck in een persbericht. Ondervoorzitter wordt Laura Cools, gemeenteraadslid in Koekelare en voortrekker van Students for Climate. Voor de internationale relaties is Evelyn Logghe aangesteld als internationaal secreteris.

De Limburgse Kaoutar Oulichki was de voorbije twee jaar voorzitter van de jongerenafdeling van sp.a.

bron: Belga