Antwerp pakt op de valreep een punt bij AA Gent

AA Gent en Antwerp hebben op de zestiende speeldag in de Jupiler Pro League 1-1 gelijkgespeeld. Gent leek de partij lange tijd naar zich toe te trekken door een vroeg doelpunt van Yaremchuk (13.), maar Zinho Gano maakte vier minuten in blessuretijd alsnog gelijk voor Antwerp. Het was de tweede wedstrijd tussen beide teams in vier dagen tijd. Donderdag versloeg Antwerp Gent op de Bosuil met 3-2. Gent blijft in de stand derde met 29 punten, Antwerp telt als vierde één puntje minder.

AA Gent had duidelijk iets goed te maken na de tegenvallende partij van donderdag. De Buffalo’s begonnen de wedstrijd met veel drang naar voren en Bolat moest in de beginfase meteen al een paar keer tussenkomen. De openingstreffer hing in de lucht en viel er na dertien minuten ook uit. David vond voor doel Yaremchuk en de Oekraïner schoof droog zijn negende competitietreffer van het seizoen tegen de touwen. De thuisploeg bleef ook na de 1-0 onverzadigd. Halve en hele kansen volgden elkaar op en Bolat vermeed halverwege de eerste periode met een wereldsave een treffer van David.

Na rust stagneerde de Gentse dominantie. De thuisploeg had nog steeds veel balbezit, maar de regen aan kansen uit de eerste helft bleef deze keer uit. Antwerp kwam zachtjes uit haar schulp gekropen en Buta zette Kaminski aan het werk. Ook Mbokani en de ingevallen Miyoshi waagden vervolgens hun kans. Gent leek de 1-0 zege over de streep te kunnen trekken, maar dat was zonder Zinho Gano gerekend. De invaller profiteerde vier minuten in blessuretijd van een botsing tussen doelman Kaminski en Plastun en tikte voor een leeg doel de 1-1 binnen.

bron: Belga