Amerikaanse presidentsverkiezingen 2020 – Bloomberg News stuurt berichtgeving bij na kandidatuur Bloomberg

Het Amerikaanse financieel persagentschap Bloomberg zal niet zoals gebruikelijk berichten over de Democratische voorverkiezingen. Reden is de kandidatuur van Mike Bloomberg, medeoprichter en eigenaar van het bedrijf. Het redactiecomité, dat de redactionele lijn van het agentschap uitzet en de niet-ondertekende editorialen opstelt, wordt opgeschort. Dat maakte hoofdredacteur John Micklethwait zondag bekend, kort nadat Bloomberg zijn kandidatuur had aangekondigd. Daarnast zullen de Bloombergjournalisten ook geen onderzoeken uitvoeren naar Bloomberg of zijn Democratische tegenkandidaten. De miljardair en oud-burgemeester van New York gooide zichzelf zondag in de race om het Witte Huis. Hij noemde huidig president Donald Trump “een existentiële bedreiging voor de VS en haar waarden”, en wil Amerika heropbouwen.

“Geen enkele andere presidentskandidaat beschikte ooit over een journalistieke organisatie van deze grootte”, aldus Micklethwait in een mededeling aan de redactie. Hij voegde eraan toe dat het voor de redactie “niet makkelijk” zal zijn om te berichten over de race.

“We zullen over alle aspecten van deze presidentsverkiezing schrijven op de manier waarop we dat tot nu toe gedaan hebben”, schrijft de hoofdredacteur. “We zullen schrijven wie wint en wie verliest. We zullen de programma’s en hun gevolgen onderzoeken. We zullen peilingen publiceren, kandidaten interviewen en hun campagnes volgen, ook die van Mike. In de artikels die we over deze verkiezing schrijven, zullen we duidelijk vermelden dat onze eigenaar kandidaat is.”

Maar er komen geen onderzoeken naar Michael Bloomberg, zijn familie of zijn stichting. Dezelfde strategie wordt gehanteerd voor andere Democratische kandidaten. “We kunnen zijn Democratische tegenstrevers niet anders behandelen dan hem.” De redactie neemt zich wel voor onderzoeken van andere geloofwaardige media naar Bloomberg over te nemen.

De leden van het redactiecomité (in het Engels: de editorial board) die de commentaren opstellen “vervoegen de campagne van Mike”, zegt de hoofdredacteur.

Bloombergs onderzoeksjournalistiek naar president Donald Trump en zijn regering gaat “voor het moment” verder. Als Bloomberg de Democratische kandidaat wordt, “zullen we zien wat we doen”, klinkt het nog.

Bron: Belga