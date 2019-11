Jason Derulo ontkent pikante foto getrukeerd te hebben: “Haïtianen zien er gewoon anders uit”

Sinds Jason Derulo een pikante foto met ontbloot bovenlijf met de wereld gedeeld heeft gaat er maar één iets over de tongen van de fans: de gigantische bobbel in de strakke onderbroek van de zanger. Derulo grapte na een stortvloed aan reacties dat hij “een anaconda” had verstopt in zijn onderbroek, maar na geruchten over trucage is hij ernstiger van toon. Hij verklaart dat Haïtianen nu eenmaal groot geschapen zijn.

Derulo plaatste twee dagen geleden een foto op zijn Instagrampagina van zijn recente trip naar Bali. Eén ding sprong in het oog: de bobbel in zijn onderbroek. Fans vroegen zich massaal af welk monster hij in zijn boxershort verstopt had. De 30-jarige zanger was snel met zijn antwoord: “Een anaconda”.

Nadat fans opwierpen dat hij met Photoshop aan de slag was gegaan, voelde Derulo de nood om de aanzwellende geruchten de kop in te drukken. “Photoshop? Photoshop?”, reageerde de man verbaasd op een vraag van entertainmentsite TMZ. “Weet gewoon dat wij, Haïtianen, er anders uitzien.” Moeder Natuur is dus bijzonder gul geweest, zo beweert hijzelf althans.

“Eerlijk gezegd had ik nooit gedacht dat dit mijn meest gelikete foto zou worden toen ik vanochtend wakker werd”, ging hij nog door. “Het is een foto van maanden geleden.”