Geef je relatie een boost dankzij micro-dating

Een relatie onderhouden is niet altijd even makkelijk. Zeker als je al langer samen bent, bestaat de kans dat routine de overhand krijgt en dat je nog amper tijd maakt voor elkaar. Oké, jullie gaan twee keer per jaar een weekendje weg en gaan af en toe uit eten, maar dat volstaat niet. Je kan nu eenmaal niet elke dag uitgebreid daten. Maar je kan wel elke dag aan micro-dating doen.

Uiteraard is een groots gebaar in je relatie van tijd tot tijd leuk, maar eigenlijk zijn het de kleine dingen die ertoe doen. Een welgemeend complimentje, je partner verrassen met een koffie in bed… Wie weet doe jij zonder het te weten al aan micro-dating.

Aperitieven

Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat micro-dating uit kleine dingen. We hebben het hier niet over samen naar de opera gaan of een weekendje Parijs. Hoewel het erg leuk is om zulke activiteiten voor te bereiden, is het slechts weinigen gegund om elke week, laat staan elke dag zoiets te doen. Nochtans is het belangrijk om op dagelijkse basis aan je relatie te werken. Bij micro-dating is het de bedoeling dat je een paar keer per dag bewust tijd maakt voor elkaar. Zo kan je bijvoorbeeld samen aperitieven in plaats van meteen aan tafel te gaan of ’s avonds eens bewust tegelijkertijd gaan slapen om nog even bij te babbelen. Of wat dacht je van een telefoontje tijdens de middagpauze? De mogelijkheden zijn eindeloos en al bij al ben je niet meer dan 10 à 20 minuten van je dag ‘kwijt’ – al is de term kwijt hier niet echt van toepassing. Maar je zal zien dat die kleine dingen jullie band wel degelijk ten goed zullen komen. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.