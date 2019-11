Doorbraak in toepassing zonne-energie: nu echt volwaardig alternatief voor fossiele brandstoffen?

Het Amerikaanse bedrijf Heliogen, dat steun krijgt van miljardair Bill Gates, heeft de ‘heilige graal’ in de toepassing van zonne-energie ontdekt. Via artificiële intelligentie en een veld vol spiegels wordt zonlicht gereflecteerd, en dat wekt extreme hitte op. Zo zou zonne-energie nu wel echt in staat zijn om fossiele brandstoffen te vervangen.

Rond de start-up Heliogen hangt voorlopig nog veel mysterie. Het bedrijf kwam dinsdag voor het eerst naar buiten en krijgt steun van miljardairs als LA Times–eigenaar Patrick Soon-Shiong en Bill Gates. Die laatste heeft het over een “potentiële revolutie”. Het bedrijf stelde een technologie voor die met behulp van artificiële intelligentie hitte tot boven de 1.000 graden Celsius kan opwekken. Die hitte kan gebruikt worden om cement, staal of glas te produceren en andere zware industriële processen – zoals petrochemie – van hitte te voorzien.

Artificiële intelligentie

De technologie om met spiegels hitte op te werken is niet nieuw. Die werd al gebruikt om stroom mee op te wekken, maar de hitte was niet hoog genoeg voor zwaardere industriële activiteiten. De technologische doorbraak bestaat erin dat artificiële intelligentie wordt gebruikt om de spiegels perfect op een enkel doelwit te kunnen richten. Het feit dat de zonne-energie nu zo geconcentreerd kan worden dat extreem hoge temperaturen worden bereikt, zorgt ervoor dat ook zware industrie op zonne-energie kan draaien. Dat is belangrijk in de strijd tegen klimaatopwarming, want het zijn juist die zware sectoren die nog een bijzonder grote ecologische voetafdruk hebben. Zo staat bijvoorbeeld enkel de cementsector in voor maar liefst 7% van de globale CO2-uitstoot.

Nieuwe brandstoffen

Heliogen ziet het bovendien nog ambitieuzer: in de toekomst zou de technologie verder ontwikkeld kunnen worden zodat temperaturen tot 1.500 graden Celsius worden bereikt. Daarmee kunnen op een koolstofneutrale manier nieuwe brandstoffen zoals waterstof en synthetisch gas gemaakt worden. Die brandstoffen kunnen dan gebruikt worden voor vliegtuigen of vrachtwagens. “Een gamechanger”, aldus Heliogen-oprichter Bill Gross.