‘Borat’ haalt uit naar sociale media: “Facebook zou zelfs advertenties verkocht hebben aan Hitler”

Op een top tegen antisemitisme en haat in New York had acteur Sacha Baron Cohen geen goed woord over voor sociale media. Volgens de Borat-acteur vormen Facebook, Twitter, YouTube en Google de ‘grootste propagandamachine in de geschiedenis’. “Als Facebook er was geweest in de jaren 1930, zou het Hitler hebben toegestaan advertenties te posten over zijn ‘oplossing’ voor het ‘Joodse probleem’”, aldus Cohen.

De Joodse acteur mocht een op de Never Is Now-top van de Anti-Defamation League een award voor internationaal leiderschap in ontvangst nemen. Tijdens zijn speech uitte hij zijn bezorgdheid over de vele haatmisdaden en racistische aanslagen.

Cohen wees daarvoor met de vinger naar sociale media die met hun algoritmes fake news pushen: “Bedenk wat Goebbels met Facebook had kunnen doen. Als je hen betaalt, zal Facebook elke politieke advertentie verspreiden die je maar wilt. Ook al is het een leugen. Als Facebook er was geweest in de jaren 1930, zou het Hitler hebben toegelaten advertenties te posten over zijn ‘oplossing’ voor het ‘Joodse probleem’”, beweert de acteur.

Gevangenisstraf

De acteur eist dat sociale media en andere internetbedrijven verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud, ook al schrijven ze de berichten zelf niet. “Ze kunnen al verantwoordelijk gehouden worden voor pedofielen die hun websites gebruiken om kinderen te benaderen. Misschien is het tijd om tegen Mark Zuckerberg en de CEO’s van deze bedrijven te zeggen: je hebt al één buitenlandse macht toegelaten om zich in je verkiezingen te mengen, je hebt al één genocide in Myanmar mogelijk gemaakt, doe het nog eens en je gaat naar de gevangenis”, besluit Cohen.